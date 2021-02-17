В Петербурге суд запретил доступ к сайту с аниме

В среду, 17 февраля, суд в Петербурге запретил еще один сайт с японской анимацией. Под запрет попали четыре ссылки.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, прокуроры подали иски о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению на территории России.

Под запрет попали четыре ссылки с одного сайта, ведущие на страницы с аниме «Князь тьмы с задней парты», «Клинок Маню», «Натюрморт в серых тонах» и «Князь тьмы и Герой. При этом у первых трех указан рейтинг 17+, а у последнего — от 13 лет.

Решение вынес Василеостровский районный суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские суды добавили в «черный список» аниме «Ложные доводы», «Игра Дарвина» и «Сладкая жизнь».