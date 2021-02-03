Суд в Петербурге запретил еще три сайта с аниме

Суд в Петербурге запретил еще три сайта с аниме
Суд запретил еще три сайта с аниме. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге суд признал информацию на четырех сайтах запрещенной к распространению в России. В список попали сайты с аниме, а также сайт с вебкам-порно.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, судьи решили, что стоит запретить аниме «Ложные доводы», «Игра Дарвина» и «Сладкая жизнь». Было установлено, что японская анимация «ориентирована на на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению» и плохо влияет на детскую психику. Специалисты обращают внимание на сцены, связанные с «убийством, кровью и приемами лишения жизни».

Также под запрет попал вебкам-сайт, на котором содержатся материалы порнографического содержания.

Решение вынес Кировский районный суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «черный список» суда попали такие аниме, как «Натюрморт в серых тонах», «Клинок Маню», «Класс убийц» и многие другие. Также было запрещено аниме «Тетрадь смерти».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аниме запрещенная информация новости СПб суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина
Setl Group построит шестой детский сад в ЖК «Солнечный город»
В Петербурге задержали депутата ЗакСа Ленобласти во время получения 3 млн ...
Будущие молодожены столпились у ЗАГСА на Английской набережной ради записи ...
Мертвую москвичку пять часов искали в заваленной мусором квартире
Бывший инспектор ДПС в Петербурге получил условный срок за взятку от ...
Депутат Рассудов осудил избиения протестующих в Петербурге
Ковидные стационары Петербурга с 8 февраля начнут возвращаться к плановой работе