Суд в Петербурге запретил еще три сайта с аниме

Суд запретил еще три сайта с аниме. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд запретил еще три сайта с аниме. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге суд признал информацию на четырех сайтах запрещенной к распространению в России. В список попали сайты с аниме, а также сайт с вебкам-порно.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, судьи решили, что стоит запретить аниме «Ложные доводы», «Игра Дарвина» и «Сладкая жизнь». Было установлено, что японская анимация «ориентирована на на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению» и плохо влияет на детскую психику. Специалисты обращают внимание на сцены, связанные с «убийством, кровью и приемами лишения жизни».

Также под запрет попал вебкам-сайт, на котором содержатся материалы порнографического содержания.

Решение вынес Кировский районный суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «черный список» суда попали такие аниме, как «Натюрморт в серых тонах», «Клинок Маню», «Класс убийц» и многие другие. Также было запрещено аниме «Тетрадь смерти».