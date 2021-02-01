Суд Петербурга запретил доступ к популярным сайтам с аниме

Суд Петербурга запретил доступ к популярным сайтам с аниме
Запрет, принятый судом Петербурга, распространяется на всю территорию страны. Фото: pixabay

В понедельник, 1 февраля, суд Северной столицы ограничил доступ к аниме на нескольких популярных сайт и в группах социальной сети «Вконтакте».

В общей сложности, запрещёнными признаны 15 интернет-страниц. В «черный список» попали такие аниме, как «Натюрморт в серых тонах», «Клинок Маню», «Класс убийц» и многие другие. Эти фильмы теперь являются запрещенными на всей территории России, уведомляет объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Отметим, что недавно на улице Савушкина произошел трагический инцидент: из окна школы №640 выпал подросток. Как выяснилось позже, мальчик был фанатом известной манги «Тетрадь смерти». Возможно, это произведение, как и другие аниме, могло оказать негативное влияние на погибшего школьника и на сотни и тысячи других людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что 20 января петербургский суд признал запрещенным аниме «Тетрадь смерти».

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