Петербургский суд запретил в России аниме «Тетрадь смерти»

Японское аниме «Тетрадь смерти» признано запрещенным к показу на территории России. Такое решение принял Колпинский районный суд.

Как сообщает в среду, 20 января, объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд удовлетворил исковое заявление о запрете аниме «Тетрадь смерти» и других мене популярных мультфильмов.

Отметим, что данные работы уже предлагали закрыть в России. Иск подавали активисты Екатеринбурга после случая с обнаружением тела школьницы.

Однако знаком для запрета стал инцидент в Петербурге. В январе этого года было обнаружено тело школьника, который также являлся фанатом данного аниме. Кроме этого, ребенок просил родителей подарить ему на Новый год белую рубашку и красный галстук. Такую одежду носит главный герой уже запрещенного мультфильма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге хотят запретить аниме «Тетрадь смерти».