В Петербурге хотят запретить аниме «Тетрадь смерти»

В Петербурге хотят запретить аниме «Тетрадь смерти»
В Петербурге пожаловались на аниме. Фото: кадр из трейлера "Тетрадь смерти"

Колпинский районный суд Петербурга будет разбираться в пагубном влиянии японского аниме на умы юных россиян.

Суд зарегистрировал административные иски о признании четырех мультфильмов запрещенными. Речь идет об анимационных фильмах «Межвидовые резиденты», «Токийский Террор», «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Кроме того, судье предстоит послушать песню Моргенштерна «Я съел деда». Эксперты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петроградский районный суд Петербурга рассмотрел материалы дела в отношении ООО «Клуб А2», которому вменялось нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Во время осмотра в клубе проходил концерт группы «Чиж & Со», количество посетителей — 600 человек.

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