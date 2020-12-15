Суд не стал наказывать «Клуб А2» после концерта группы «Чиж & Со»

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Петроградский районный суд рассмотрел материалы дела в отношении ООО «Клуб А2". Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

В Петроградский районный суд Петербурга рассмотрел материалы дела в отношении ООО «Клуб А2», которому вменялось нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Соответствующий протокол был составлен 1 декабря. Во время осмотра в клубе проходил концерт группы «Чиж & Со», количество посетителей — 600 человек. Социальная дистанция не соблюдалась, часть посетителей была без средств индивидуальной защиты.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, в ходе осмотра бара №4 установлено, что его санитарное содержание неудовлетворительно. В было баре грязно, пыльно, личные вещи хранились совместно с посудой и продуктами и так далее. В зале также отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха, маркировка на антисептиках.

В назначенный день законный представитель не явился для составления протокола. Суд всех выслушал, изучил материалы и производство по делу прекратил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что организаторов концертов в Петербурге обязали докладывать о зрителях, пока Ледовый требуют закрыть.

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