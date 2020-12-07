Организаторов концертов в Петербурге обязали докладывать о зрителях, пока Ледовый требуют закрыть

Организаторов концертов в Петербурге обязали докладывать о зрителях, пока Ледовый требуют закрыть
Ледовый дворец. Фото: панорамы "Гугл"

В Петербурге организаторов массовых мероприятий обязали предоставлять Смольному сведения о зрителях. Это может не понадобиться Ледовому дворцу, который чиновники по-прежнему требуют закрыть.

Данные о числе и возрасте зрителей организаторы концертов должны будут предоставлять в комитет по культуре Северной столицы. Для ведомства придется также обосновывать число участников мероприятия.

В комитете уточнили: проводить массовые мероприятия можно при наполненности зала не более чем на 25%, но определять конечное число зрителей все равно будет Смольный.

При этом с 4 декабря на концерты и спектакли не пускают петербуржцев младше 16 лет.

Новые ограничении в Петербурге ввели на фоне скандала из-за концертов рэпера Басты в Петербурге, которые прошли в конце ноября в Ледовом дворце.

Как уже писала gazeta.spb.ru, все началось с возмущения пользователей в социальных сетях. Затем проверки потребовал депутат Госдумы Сергей Боярский и председатель правительства России Михаил Мишустин. Обстоятельства выяснял Роспотребнадзор, а материалы передали в суд. По ходу разбирательства выговор получил глава городского комитета по культуре Константин Сухенко.

На фоне проверок между рэпером Бастой и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт в социальной сети Instagram.

В пятницу, 4 декабря. Невский районный суд признал компанию «Дворец спорта» виновной в нарушениях «антиковидных» мер. Ледовому дворцу назначили наказание в виде штрафа в размере 480 тыс. рублей. Предполагалось, что Ледовый может продолжить свою работу.

Впрочем, петербургские власти таким исходом оказались недовольны. Отмечалось, что в настоящее время в администрации Петербурга ведутся обсуждения возможного обжалования судебного решения, которое не удовлетворило ни Роспотребнадзор, ни чиновников. Уточним, что с 30 ноября Роспотребнадзор приостановил работу концертной площадки до судебного заседания, но с момента вынесения решения запрет деятельности Ледового прекратил свое действие.

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