Организаторы концертов в Петербурге теперь обязаны сообщать властям число и возраст зрителей

Комитет по культуре Северной столицы обязал организаторов массовых мероприятий, таких как представления и концерты, предоставлять сведения по количеству зрителей и их возрасту.
Кроме того, ведомству необходимо обоснование числа участников мероприятия. Об этом говорится в публикации в официальном сообществе комитета в социальной сети «ВКонтакте», которая появилась там в воскресенье, 6 декабря. Представители Смольного напомнили, что с 4 декабря, помимо прочего, запрещается пускать на концерты и спектакли детей младше 16 лет.
При этом появилось важное уточнение: хотя, согласно действующим ограничениям, проводить массовые мероприятия можно только при наполненности зала не более чем на 25%, определять конечное число зрителей, допущенных на событие, будет комитет. Ведомство будет руководствоваться конструктивными и иными особенностями места проведения мероприятия.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские чиновники настаивают на закрытии Ледового дворца после скандального концерта Басты.