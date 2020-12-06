Организаторы концертов в Петербурге теперь обязаны сообщать властям число и возраст зрителей

"Комитет по культуре определяет максимально допустимое количество посетителей мероприятия, исходя из конструктивных и иных особенностей места его проведения, наличия необходимого оснащения и достаточных сил и средств, обеспечивающих выполнение требований, предусмотренных постановлением", - отмечается в сообщении. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

"Комитет по культуре определяет максимально допустимое количество посетителей мероприятия, исходя из конструктивных и иных особенностей места его проведения, наличия необходимого оснащения и достаточных сил и средств, обеспечивающих выполнение требований, предусмотренных постановлением", - отмечается в сообщении. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Комитет по культуре Северной столицы обязал организаторов массовых мероприятий, таких как представления и концерты, предоставлять сведения по количеству зрителей и их возрасту.

Кроме того, ведомству необходимо обоснование числа участников мероприятия. Об этом говорится в публикации в официальном сообществе комитета в социальной сети «ВКонтакте», которая появилась там в воскресенье, 6 декабря. Представители Смольного напомнили, что с 4 декабря, помимо прочего, запрещается пускать на концерты и спектакли детей младше 16 лет.

При этом появилось важное уточнение: хотя, согласно действующим ограничениям, проводить массовые мероприятия можно только при наполненности зала не более чем на 25%, определять конечное число зрителей, допущенных на событие, будет комитет. Ведомство будет руководствоваться конструктивными и иными особенностями места проведения мероприятия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские чиновники настаивают на закрытии Ледового дворца после скандального концерта Басты.