Петербургские чиновники настаивают на закрытии Ледового дворца после концерта Басты

Петербургские чиновники настаивают на закрытии Ледового дворца после концерта Басты
Ледовый дворец. Фото: панорамы "Гугл"

Петербургские власти не согласны с решением суда, согласно которому Ледовый дворец продолжит свою работу после скандала, возникшего из-за концерта Басты.

В настоящее время в администрации Петербурга ведутся обсуждения насчет возможного обжалования судебного решения, которое не удовлетворило ни Роспотребнадзор, ни чиновников.

Напомним, что 27 и 28 ноября в Ледовом дворце прошли концерты рэпера Басты, на которых не соблюдался масочный режим и социальная дистанция. Вскоре это вызвало шумиху в соцсетях и СМИ. С 30 ноября Роспотребнадзор приостановил работу концертной площадки до судебного заседания, но с момента вынесения решения запрет деятельности Ледового прекратил свое действие.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, как живет Ледовый после концертов Басты.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
баста ледовый дворец новости спб смольный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские чиновники настаивают на закрытии Ледового дворца после ...
Михайловская военная академия в свой юбилей вывела к Неве пушки
Специалисты выяснили, когда петербуржцам ждать пика пандемии COVID-19
На Приморском массовая авария: перекрыты полторы полосы
Диетолог заявила об скрытой опасности чеснока
Эксперты перечислили самые опасные продукты на новогоднем столе
Чиновники хотят закрасить граффити с The Prodigy на Лиговском
СКА разгромил «Трактор» со счетом 5:1