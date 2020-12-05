Петербургские чиновники настаивают на закрытии Ледового дворца после концерта Басты

Петербургские власти не согласны с решением суда, согласно которому Ледовый дворец продолжит свою работу после скандала, возникшего из-за концерта Басты.

В настоящее время в администрации Петербурга ведутся обсуждения насчет возможного обжалования судебного решения, которое не удовлетворило ни Роспотребнадзор, ни чиновников.

Напомним, что 27 и 28 ноября в Ледовом дворце прошли концерты рэпера Басты, на которых не соблюдался масочный режим и социальная дистанция. Вскоре это вызвало шумиху в соцсетях и СМИ. С 30 ноября Роспотребнадзор приостановил работу концертной площадки до судебного заседания, но с момента вынесения решения запрет деятельности Ледового прекратил свое действие.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, как живет Ледовый после концертов Басты.