От отмены выступлений до суда: как живет Ледовый после концертов Басты

От отмены выступлений до суда: как живет Ледовый после концертов Басты
Ледовый дворец. Фото: панорамы "Гугл"

После последнего концерта Басты в Петербурге, из-за которого в городе разразился скандал, прошла всего неделя. За это время в Ледовом уже успели отменить концерты, поставит под угрозу матчи СКА и получить штраф от суда.

Проблемы у арены появились после того, как 27 и 28 ноября в Ледовом дворце прошли концерты рэпера Басты. В социальные сети попали видеозаписи с концерта, а дальше все пошло, как по цепочке: критика пользователей, требования выяснения обстоятельств от депутат Госдумы, проверка Роспотребнадзора, заявления председателя правительства Михаила Мишустина и губернатора Беглова, выговор главе петербургского комитета по культуре Сухенко, конфликт Басты и Шнурова.

Изменения происходили и в работе Ледового дворца. Сначала, 30 ноября, стало известно о том, что арена отменяет концерты, которые должны были пройти на площадке до конца февраля.

Уже на следующий день, 1 декабря, появились сообщении о том, что Ледовый дворец закрыт по предписанию Роспотребнадзора. Ведомство передало материалы дела в суд. Под угрозой оказались и матчи хоккейного СКА.

«Хоккейный клуб СКА внимательно следит за ситуацией с приостановлением деятельности Ледового дворца», — сообщала пресс-служба клуба.

В пятницу, 4 декабря, в Невском районном суде прошло заседание по материалам в отношении компании «Дворец спорта». Ледовому дворцу вменяют нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Представитель Ледового на заседании заявил, что дворец соблюдал требования. Свою вину компания все же признала, но частично – на видео попал момент, в который зрители вскочили со своих мест во время исполнения одной из песен.

Суд признал организацию виновной в нарушениях «антиковидных» мер. Ледовому дворцу назначили наказание в виде штрафа в размере 480 тыс. рублей.

Отметим, что на фоне скандала в Ледовом закрыты оказались и другие концертные площадки.

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