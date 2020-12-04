Нарушения на концерте Басты обернулись для Ледового дворца штрафом в полмиллиона рублей

Нарушения на концерте Басты обернулись для Ледового дворца штрафом в полмиллиона рублей
Судебное заседание по делу Ледового дворца. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Невский районный суд Петербурга вынес решение по административному делу в отношении ОАО «Дворец спорта» (Ледовый дворец). Компанию признали виновной в нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Судебное заседание состоялось в пятницу, 4 декабря. Материалы дела были подготовлены и направлены на рассмотрение в суд городским управлением Роспотребнадзора. Было установлено, что во время песни на бис зрители встали со своих мест и столпились, не соблюдая социальную дистанцию. При этом многие были без масок.

Суд признал организацию виновной в нарушениях антиковидных мер, которые были допущены во время концерта рэпера Басты. Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, Ледовому дворцу назначили наказание в виде штрафа в размере 480 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге прошло первое заседание по делу Ледового дворца.

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