В Петербурге прошло первое заседание по делу Ледового дворца

В Петербурге прошло первое заседание по делу Ледового дворца
Представители ОАО "Дворец спорта". Ледового дворца. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Невский районный суд Петербурга приступил к рассмотрению дела в отношении компании «Дворец спорта». Ледовому дворцу вменяют нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В суде представитель Ледового сообщил, что перед выступлением Басты зрителям на входе выдавали защитные маски, а по громкой связи петербуржцев уведомляли о соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

Соблюдать коронавирусные меры также призывал сам артист, но, по словам защитника, во время песни на бис зрители «встали со своих мест и начали подпевать артисту». Именно в этот момент и были записаны видео, разлетевшиеся по Сети.

В суде представители ОАО «Дворец спорта» признали свою вину частично, заявив, что произошедшее столпотворение на концерте является «традицией».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский суд зарегистрировал дело о нарушениях в Ледовом дворце.

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