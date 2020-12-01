Петербургский суд зарегистрировал дело о нарушениях в Ледовом дворце

Нашумевший скандал вокруг концертов Басты в петербургском Ледовом Дворце набирает обороты: материалы об административном нарушении в отношении ОАО «Дворец спорта» переданы судье.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, административное дело в отношении Ледового дворца зарегистрировал Невский районный суд. Компании вменяют нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Протокол о несоблюдении коронавирусных ограничений на концертах Басты 27 и 28 ноября составлял специалист-эксперт Роспотребнадзора Артем Юшев. В протоколе говорится, что во время концертов в Ледовом дворец зрители не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию. Кроме того, организаторы не подготовили зрительские места, а также не обеспечили разделение потоков зрителей, что привело к созданию толпы.

Представитель Ледового не согласился с нарушениями и сообщил, что проведение концертов было согласовано с Комитетом по культуре. 27 ноября на концерте были 6 306 человек, а 28 ноября — 6 208 человек. При этом вместимость дворца составляет 13 тыс. 486 зрителей.

Материалы пока не приняты к производству.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ледовый дворец закрыли после концертов Басты.