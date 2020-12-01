СКА не получал информацию об отмене матчей в Ледовом дворце

Площадку проверяют на соблюдение санитарных норм – вполне возможно, что ее деятельность могут приостановить.

В СКА прокомментировали слухи, согласно которым все матчи в Ледовом дворце должны отменить. Отмечается, что петербургский клуб не получал официальной информации о невозможности проведения встреч в рамках Континентальной хоккейной лиги. Об этом говорится на сайте СКА.

Таким образом, пока рано говорить об отмене матчей. Напоминаем, что Ледовый дворец проверяют на соблюдение санитарных норм по коронавирусу. В отношении площадки уже возбудили административное дело – есть вероятность, что она приостановит свою деятельность. Причиной для разбирательств стал концерт рэпера Басты, на котором не соблюдалась социальная дистанция, многие стояли без масок и перчаток.

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