Матчи СКА оказались под угрозой срыва после закрытия Ледового дворца

Матчи СКА оказались под угрозой срыва после закрытия Ледового дворца
Матч петербургской команды оказались по угрозой срыва. Фото: ХК СКА

В Петербурге закрыли Ледовый дворец после скандала с концертами рэпера Басты. Из-за этого матчи петербургского клуба СКА оказались под угрозой срыва.

Ближайший матч должен пройти 7 декабря против «Динамо».

Как сообщает Telegram-канал «Mash», в клубе признают, что это проблема, но вопрос решается. Матчи придется либо перенести, либо сыграть в «Юбилейном».

Напомним, Роспотребнадзор закрыл Ледовый дворец в Петербурге после концерта рэпера Басты.

Концерты рэпера прошли в Ледовом дворце в пятницу, 27 ноября и в субботу, 28 ноября. После этого горожане стали жаловаться на то, что на мероприятии не соблюдались меры ограничений, а пришедшие просто забыли о социальной дистанции. В итоге разгорелся скандал, который обсуждается до сих пор. Баста настаивает на том, что все меры были соблюдены. Пресс-служюа рэпера отвергает обвинения Роспотребнадзора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Государственной Думы Сергей Боярский обрушился с критикой на организаторов концерта рэпера Басты в Петербурге. По его словам, мероприятие прошло на фоне коронавирусных ограничений, от которой пострадало множество предпринимателей.

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