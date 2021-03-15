Супруга Меладзе ждет третьего ребенка

Певица продемонстрировала поклонникам округлившийся животик.

Певица Альбине Джанабаева рассказала о своей беременности. Это будет третий ребенок артистки. Новостью она поделилась в Instagram-аккаунте.

Супруга Валерия Меладзе выложила фотографию, на которой она держит правую руку на округлившемся животе. В подписи говорится, что Альбина находится «в ожидании». Напоминаем, что вместе с Меладзе артистка воспитывает двух сыновей. Всего у певца шестеро детей: три дочери родились в браке с Ириной Меладзе.

В комментариях Альбину поздравляют многие звезды, а также ее подписчики. Все с нетерпением ждут появления на свет еще одного малыша.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участница «ВИА Гры» раскрыла условия контракта с Константином Меладзе.