Участница «ВИА Гры» раскрыла условия контракта с Константином Меладзе

Участница &#171;ВИА Гры&#187; раскрыла условия контракта с Константином Меладзе
Константин Меладзе требователен к своим подопечным. Фото: Instagram @meladzemusic

Участница музыкального коллектива «ВИА Гра» Ксения Попова рассекретила условия контракта, который солистки заключают с композитором и продюсером группы Константином Меладзе.

Главным условием длительного пребывания в коллективе, по словам исполнительницы, является отсутствие детей. «Если ты хочешь погубить свою карьеру в группе «ВИА Гра», то иди и рожай!» — заявила Ксения в программе «СЛАВА+» на YouTube. По словам Поповой, Меладзе никогда не будет настаивать на аборте, но остаться в составе «ВИА Гры» в случае беременности точно не удастся.

При этом поп-звезда подчеркнула, что Меладзе хоть и строг, но внимателен к подопечным: девушки всегда могут поделиться с продюсером событиями и новостями из жизни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что младшая дочь Валерия Меладзе Арина в Рождество оказалась в больнице со сломанной шеей. Травму девушка получила, занимаясь спортом.

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