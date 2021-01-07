Младшая дочь Меладзе в Рождество сломала шею

Младшая дочь Меладзе в Рождество сломала шею
Арина Меладзе. Фото: скриншот Instagram

Младшая дочь певца Валерия Меладзе Арина попала в больницу с серьезной травмой. Возможно, она заработала перелом во время занятий спортом.

Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram. Она опубликовала фото из больничной палаты, сопроводив его ироничным замечанием о прекрасном начале года.

«Сломать шею в Рождество — чек», — написала 18-летняя наследница исполнителя.

Дочь Меладзе опубликовала фото из палаты. Фото: скриншот Instagram

Обстоятельства, при которых она получила повреждения, девушка не раскрывает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Валерий Меладзе просил артистов не сниматься в новогодних программах. Он считает, что раз отменены все массовые мероприятия, то съемки шоу тоже должны запретить.

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