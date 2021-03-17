Полицейские искали бомбу в пункте выдачи заказов на Суворовском

Аноним указал пункт выдачи, расположенный в доме 40 на Суворовском проспекте. Фото: скриншот google.maps

Аноним указал пункт выдачи, расположенный в доме 40 на Суворовском проспекте. Фото: скриншот google.maps

В Центральном районе Петербурга неизвестный «заминировал» помещение пункта выдачи компании «Озон». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 16 марта, на электронную почту компании поступило сообщение с угрозами. Аноним заявил, что помещение пункта выдачи, расположенное в доме №40 на Суворовском проспекте, заминировано.

Как стало известно gazeta.spb.ru, правоохранители оперативно обыскали указанное помещение и прилегающую территорию, но взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили. Эвакуация людей, к счастью, не потребовалась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженку задержали за «заминирование» полицейского участка.