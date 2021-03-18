Петербургский водитель переспал с 14-летним мальчиком, а после признался, что надругался над 17-летним

В Петербурге мужчина, задержанный за половое сношение со школьником, признался будучи в СИЗО, что развратил еще одного несовершеннолетнего.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, подозреваемый — 37-летний водитель строительной компании «Абул» — был задержан еще в декабре прошлого года. Полиция предполагает, что в середине ноября он совершал половые сношения с мальчиком 2007 года рождения в автомобиле, припаркованном на Витебском проспекте. Было возбуждено уголовное дело.

Уже в СИЗО подозреваемый дал явку с повинной, что в октябре 2020 года познакомился «ВКонтакте» с несовершеннолетним 2005 года рождения. Позже они встретились в торговом комплексе «Мега Дыбенко», где мужчина развратил парня и совершил насильственные действия сексуального характера. На него открыли еще одно уголовное дело.

Мужчина по-прежнему находится под стражей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученицу гимназии в Петербурге доставили в больницу с острым отравлением таблетками.