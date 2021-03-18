Ученицу гимназии в Петербурге доставили в больницу с острым отравлением таблетками

В Выборгском районе медики госпитализировали 17-летнюю школьницу с отравлением. Петербургские правоохранители проводят проверку.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, поздно вечером 16 марта в детскую больницу поступила ученица 11-го класса петербургской гимназии. Она отравилась горстью таблеток в квартире на Северном проспекте. Девушке диагностировали острое пероральное отравление. Она находится в тяжелом состоянии. Информация об этом поступила в полицию.

Стражи порядка установили, что школьница состоит на учете в ПНД, ранее она обращалась за психологической помощью. Отмечается, что семья полная и благополучная, на учете не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти молодой угонщик бросил похищенный ВАЗ после ДТП. По данному факту возбудили уголовное дело.