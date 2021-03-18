В Ленобласти молодой угонщик бросил похищенный ВАЗ после ДТП

В Ленобласти задержали мужчину, угнавшего отечественный автомобиль и попавшего на нем в ДТП.

В среду, 17 марта, в отдел полиции обратился 23-летний мужчина, работающий продавцом в магазине. Он рассказал, что обнаружил пропажу своего ВАЗ-21070 стоимостью 70 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили указанный автомобиль со следами ДТП в поселке Сиверский. Подозреваемым оказался 19-летний местный житель.

По данному факту возбудили уголовное дело. Молодому человеку назначили подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали двоих пьяных пассажиров за угон Volkswagen у таксиста.