В Ленобласти молодой угонщик бросил похищенный ВАЗ после ДТП

В Ленобласти молодой угонщик бросил похищенный ВАЗ после ДТП
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ленобласти задержали мужчину, угнавшего отечественный автомобиль и попавшего на нем в ДТП.

В среду, 17 марта, в отдел полиции обратился 23-летний мужчина, работающий продавцом в магазине. Он рассказал, что обнаружил пропажу своего ВАЗ-21070 стоимостью 70 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили указанный автомобиль со следами ДТП в поселке Сиверский. Подозреваемым оказался 19-летний местный житель.

По данному факту возбудили уголовное дело. Молодому человеку назначили подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали двоих пьяных пассажиров за угон Volkswagen у таксиста.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание угон


 

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