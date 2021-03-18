В Петербурге задержали двоих пьяных пассажиров за угон Volkswagen у таксиста

В Петербурге задержали двоих пьяных пассажиров за угон Volkswagen у таксиста
Пассажиры отобрали у водителя ключи от иномарки. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали злоумышленников, повредивших и похитивших автомобиль таксиста. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Преступный инцидент произошел 16 марта. У дома №94 по проспекту Луначарского двое пассажиров, применив силу, похитили мобильный телефон водителя, после чего повредили и угнали его Volkswagen Polo.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, материальный ущерб составил 41 тыс. рублей.

Вечером того же дня полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались двое нетрезвых мужчин. В отношении задержанных составлены административные протоколы.

Одному из мужчин назначена подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, который угнал микроавтобус и продал на металлолом.

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