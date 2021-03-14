В Петербурге задержали мужчину, который угнал микроавтобус и продал на металлолом

Полиция задержала двух автоугонщиков в Петербурге. Одну машину успели сдать на металлом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 12 марта задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в угоне Nissan Terrano от дома 3А по 26-й линии Васильевского острова.

Злоумышленник продал машину за 460 тысяч рублей, а полученными средствами распорядился по своему усмотрению.

На следующий день в Дегтярном переулке задержали 24-летнего молодого человека по подозрению в угоне ГАЗ-2752. О краже владелец машины — 64-летний пенсионер — сообщил еще в конце прошлого года. Угонщик продал машину на металлолом, а вырученные средства потратил. Владелец оценил свой автомобиль в 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правоохранительные органы 9 марта задержали трех участников группы, угонявшей корейские и японские внедорожники. Главарем был 35-летний петербуржец с судимостями за плечами.