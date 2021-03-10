В Петербурге задержали группу автоугонщиков, перегонявших угнанные внедорожники в Казахстан

В Петербурге пресекли деятельность организованной группы автоугонщиков, которые угоняли внедорожники и перегоняли их в Казахстан для продажи.

Как сообщает пресс-служба городского управления МВД, правоохранительные органы 9 марта задержали трех участников группы, угонявшей корейские и японские внедорожники. Главарем был 35-летний петербуржец с судимостями за плечами. Самим угоном и перегоном иномарок за рубеж занимались двое мужчин 30 и 37 лет.

Установлено, что задержанные причастны у угонам трех внедорожников «Митсубиши Аутлэндер» и одного «Киа Сорренто». Сейчас полиция проверяет их на другие аналогичные преступления.

Одна из угнанных машин была найдена под Оренбургом, еще две — в ангарах в Агалатово и Лесково во Всеволожском районе Ленобласти. Четвертую иномарку продолжают искать.

Возбуждены уголовные дела по статье о краже.

При обысках в ангарах были изъяты оборудование для угонов, множество подложных госномеров, рации и охотничий карабин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция разыскивает поджигателей иномарок на Петергофском шоссе.