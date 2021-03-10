Полиция разыскивает поджигателей иномарок на Петергофском шоссе

Полиция разыскивает злоумышленников, совершивших поджог автомобиля в Красносельском районе.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 9 марта в полицию сообщили о том, что у д. 84 корп. 19 по Петергофскому шоссе горит автомобиль.

Горе Kia Soul, принадлежащий девушке 1985 года рождения. В результате возгорания иномарка выгорела полностью. Кроме того, от огня частично пострадал припаркованный поблизости автомобиль Ford Focus, принадлежащий мужчине 1983 года рождения.

Информации о пострадавших не поступало. В 03:54 к машине подходили двое неизвестных, после чего произошло возгорание, а злоумышленники скрылись. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за последний месяц в сразу в двух районах Ленобласти зафиксировали случаи поджога автомобилей. Пострадали машины в поселке Красный Бор и деревне Большой двор.