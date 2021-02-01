Полиция Ленобласти расследует поджоги авто в Тосненском и Бокситогорском районах

Полиция Ленобласти расследует поджоги авто в Тосненском и Бокситогорском районах
По обоим фактам возбуждены уголовные дела 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Фото: pixabay

За последний месяц в сразу в двух районах Ленобласти зафиксировали случаи поджога автомобилей. Пострадали машины в поселке Красный Бор и деревне Большой двор.

Первый инцидент произошел еще 6 января. Тогда 21-летний житель Красного Бора заявил в полицию о том, что сгорел его автомобиль «ВАЗ 2105». В воскресенье, 31 января, около 10 часов утра в правоохранительные органы обратился мужчина, сообщивший о возгорании иномарки «Фольксваген Бора».

Прибывшие к месту происшествия полицейские обнаружили автомобиль с выгоревшим моторным отсеком. Удалось установить, что пострадавшее транспортное средство принадлежит 32-летней женщине, работающей продавцом в магазине. По факту умышленного уничтожения и повреждения имущества возбуждено два уголовных дела, злоумышленники разыскиваются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском шоссе в Петербурге минувшей ночью пятеро спасателей тушили «Газель».

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