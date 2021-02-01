На Московском шоссе пятеро спасателей тушили «Газель»

В Московском районе Петербурга минувшей ночью произошел автомобильный пожар, на тушение которого сотрудникам МЧС потребовалось всего несколько минут.

Как сообщает городское управление МЧС России, пожар случился в ночь на 1 февраля на Московском шоссе, дом 44. Свидетели произошедшего вызвали оперативные службы в 04:46 ночи.

По указанному адресу загорелся автомобиль марки «Газель». Возгорание началось в моторном отсеке, который выгорел полностью. Сообщается, что на месте происшествия работали пять спасателей и одна единица техники.

Пожар ликвидировали к 04:52. Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Московской ночью сгорел большой частный дом.