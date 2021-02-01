На Московской ночью сгорел большой частный дом

Минувшей ночью спасатели тушили пожар в Красносельском районе Петербурга. Огонь ликвидировали почти за два часа.

По данным главного управления МЧС по Петербургу, все произошло на улице Московской, дом 139. Местные жители позвонили в оперативные службы и сообщили о пожаре в час ночи в понедельник, 1 февраля.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ведомства установили, что возгорание случилось в большом доме размером 12 на 15 метров. С огнем боролись 17 человек личного состава и четыре единицы техники от МЧС.

С пожаром удалось справиться почти за два часа — в три часа ночи он был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти проводят проверку после подтопления судна «Академик Якутин».