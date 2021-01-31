В Ленобласти проводят проверку после подтопления судна «Академик Якутин»

Частичное затопление теплохода «Академик Якутин» привлекло внимание Ленинградского следственного отдела. Специалисты проводят проверку из-за случившегося.
Как сообщает пресс-служба СЗ СУ на транспорте СК России, инцидент с подтоплением случился 31 января у причала на реке Волхов в деревне Малое Чернавино. По предварительной информации, произошло частичное затопление пассажирского теплохода. Обошлось без пострадавших.
Отметим, что на данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Также отобраны образцы воды для установления наличия следов загрязнений окружающей среды.
«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении пресс-службы.
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