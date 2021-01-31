СК возбудил дело за применение насилия в отношении силовиков в Петербурге

В Северной столице возбуждено уголовное дело после незаконного митинга в поддержку политика Алексея Навального. Правоохранительные органы расследуют применение насилия в отношении представителей власти.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу, 31 января, протестующие применили насилии в отношении силовиков на несогласованной акции. На данный момент органы занимаются поиском лиц, которые причастны к преступлению.

«В настоящее время проводятся активные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц совершивших данное преступление и привлечение их к уголовной ответственности», – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, в следственном комитете напомнили об уголовной ответственности за применение сил в отношении представителей власти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полиции объяснили действия сотрудника на Сенной, доставшего пистолет, угрозой здоровью.