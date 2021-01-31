В полиции объяснили действия сотрудника на Сенной, доставшего пистолет, угрозой здоровью

Правоохранительные органы объяснили действия сотрудника полиции в Петербурге, который достал табельное оружие во время незаконной акции в поддержку политика Алексея Навального.

Как сообщает ГУ МВД России данные действия были законными и обоснованными. Применение табельного оружия было выполнено в соответствии с законом «О полиции» из-за угрозы своему здоровью.

Напомним, что до этого в сети появилось видео, на котором сотрудник полиции схватился за пистолет на Сенной площади и направил его на толпу протестующих. Они были агрессивно настроены по отношению к представителю власти, который таким образом решил защитить себя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что протестующий у ТЮЗа потерял сознание, но его все равно задержали. Мужчина лежал в снегу, когда его взяли под руки и отнесли к автобусу к другим задержанным.