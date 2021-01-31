Протестующий у ТЮЗа потерял сознание, но его все равно задержали

Протестующий у ТЮЗа потерял сознание, но его все равно задержали
Мужчина упал в обморок во время задержаний. Фото: Gazeta.SPb

Мужчина лежал в снегу, когда его взяли под руки и отнесли к автобусу к другим задержанным.

В Санкт-Петербурге сегодня, 31 января, проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Протестующие успели побывать и у ТЮЗа, и у Мариинского дворца, и у Сенной площади. В итоге часть граждане вернулись на Пионерскую площадь, где начались очередные массовые задержания.

Журналисты обратили внимание на мужчину, который потерял сознание и лежал на снегу. Кто-то уверяет, будто видел, как протестующего избивали силовики. Гражданину не вызвали скорую помощь, а вместо этого взяли под руки и отнесли к автобусу у другим задержанным. Каково его состояние – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержан подозреваемый в применении насилия в отношении бойца ОМОН на несанкционированной акции.

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