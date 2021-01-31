В Петербурге задержан подозреваемый в применении насилия в отношении бойца ОМОН на несанкционированной акции

В Петербурге задержан подозреваемый в применении насилия в отношении бойца ОМОН на несанкционированной акции
В Петербурге прошла несанкционированная акция протеста. . Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге СК возбудил уголовное дело по статье о применении насилия к бойцу ОМОНа (ч. 1 ст. 318 УК). Мужчину задержали.

По версии следствия подозреваемый около 12 часов 20 минут на Пионерской площади во время несанкционированного митинга не менее двух раз ударил кулаком в область головы бойца ОМОН.

В воскресенье, 31 января во многих городах России проходят несогласованные акции протеста, которые сопровождаются задержаниями и столкновениями с ОМОНом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на несогласованной акции протеста в Петербурге задержали Оксимирона. Рэпер пришел поддержать политических заключенных в день своего рождения. Ему сегодня исполнилось 36 лет.

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