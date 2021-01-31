На несогласованной акции протеста в Петербурге задержали Оксимирона

Рэпера Оксимирона задержали на несогласованной акции протеста в Петербурге. Об этом он сам сообщил «Дождю». Его везут в отдел полиции.

Рэпер пришел поддержать политических заключенных в день своего рождения. Ему сегодня исполнилось 36 лет.

По данным «ОВД-инфо», на несогласованных акциях протеста 31 января по всей России уже задержали 878 человек.

В Петербурге начались задержания. В воскресенье, 31 января, проходит несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Протестующие и сотрудники правоохранительных органов собрались на Пионерской площади, так как Невский проспект полностью перекрыт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после того, как организаторы несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге объявили о смене места сборов, правоохранители рванули к ТЮЗу.