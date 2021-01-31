Участники незаконной акции потянулись к ТЮЗу — на Невском проспекте их встретил ОМОН

После того, как организаторы несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге объявили о смене места сборов, правоохранители рванули к ТЮЗу.

То, что участники незаконной акции на смогут попасть на Невский проспект, как планировали, стало ясно утром в воскресенье, 31 января. Движение по центральным улицам, а также по мостам ограничили. Общественный транспорт пустили в объезд. У пешеходов начали проверять документы при попытке выйти на Невский проспект и Дворцовую площадь.

В итоге организаторы несанкционированной акции решили сменить точку сбора. Участников митинга отправили на Пионерскую площадь, к ТЮЗу.

Правоохранители отреагировали оперативно. Вскоре у ТЮЗа начали появляться первые машины ОМОН. На углу Загородного проспекта и Гороховой улице уже заметили полицию.

Незаконные акции протеста в российских городах проходят вторые выходные. В субботу, 23 января, толпа сторонников Навального перекрыла Невский проспект. В результате было возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, как перекрывали центр Петербурга.