Участники незаконного митинга в Петербурге устроили «игру в шахматы» с омоновцами

Утро в Петербурге началось с «игры в шахматы» между участниками незаконного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального и правоохранителями. Пока последние перекрывают центр города, организаторы акции пытаются собрать силы в другом месте.

Утром в воскресенье 31 января, центр Петербурга оказался перекрыт. На центральные улицы попасть не могут ни сторонники оппозиционера, ни туристы, ни те, кто спешил на работу.

Правоохранители перекрыли улицу Восстания и Невский проспект от площади Восстания до Дворцовой. Ограничили проезд по Благовещенскому мосту, дворцовой набережной, набережным Мойки и канала Грибоедова, а также по ряду улиц, в том числе Садовой, Маяковской, Гороховой и другим.

Общественный транспорт пришлось пустить в обход. Прорваться в центр города оказалось не просто и на своих двоих. У горожан, входивших на Невский проспект, начали проверять документы. Пропускали и тех, кто мог предъявить билеты в Эрмитаж или прописку.

Петербургский метрополитен утром «по техническим причинам» закрыл на вход и выход станцию метро «Чернышевская». Поезда следуют без остановки. Кроме того, закрыты оказались вестибюли 1 и 2 станции «Невский проспект». Пассажиров выпускают только через «Гостиный двор».

За час до незаконного митинга организаторам стало ясно, что участники не смогут выйти на Невский проспект, как планировалось ранее. В итоге место сборов было решено сменить.

Незаконные акции протеста в российских городах проходят вторые выходные. В субботу, 23 января, участники вышли на Невский проспект и перекрыли движение. По этому факту возбуждено уголовное дело. В это воскресенье протестующие также выходят на улицы других городов.

Несанкционированные акции протеста устраивают в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в «Матросской тишине». По данным ФСИН России, он нарушил правила условного наказания до и после того, как впал в кому.