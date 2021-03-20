Пенсионерку подозревают в убийстве пожилого мужчину в городе Кириши

На теле убитого найдена колото-резаная рана.

В Ленинградской области задержали женщину 1962 года рождения, которая подозревается в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает ЛенТВ24, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Бездыханное тело мужчину 1959 года рождения нашли в одном из жилых домов на Молодежном бульваре. В полицию сообщили об инциденте ночью 19 марта. Выяснилось, что пожилой мужчина скончался из-за колото-резаной раны живота. По предварительным данным, на него напала пенсионерка, проживающая в квартире.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в нанесении травмы сотруднице полиции.