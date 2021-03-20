В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в нанесении травмы сотруднице полиции

Гражданин Азербайджана стал фигурантом уголовного дела.

В Санкт-Петербурге сегодня, 20 марта, задержали гражданина Азербайджана, которого подозревают в нанесении травмы сотруднице полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Известно, что мужчину доставили в отделение полиции из-за нарушения миграционного законодательства. Когда его пытались поместить в комнату для административно задержанных, он оказал сопротивление и нанес травму полицейской.

Непонятно, как себя чувствует сотрудница полиции. В отношении агрессора уже возбудили уголовное дело по статьям 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Шлиссельбурге мужчина, находящийся в федеральном розыске, при задержании избил полицейских.