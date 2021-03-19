В Шлиссельбурге мужчина, находящийся в федеральном розыске, при задержании избил полицейских

В настоящее время злоумышленник заключен под стражу. Фото: Pixabay

В настоящее время злоумышленник заключен под стражу. Фото: Pixabay

В среду, 17 марта, около полудня в одной из квартир дома на Малоневском канале в Шлиссельбурге полицейские задержали 26-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске за совершение кражи.

Гражданин, однако, не желал сдаваться властям и оказал стражам порядка агрессивное сопротивление. Так, злоумышленник распылил газ из баллончика в лица сотрудников полиции и нанес им телесные повреждения. Несмотря на то, что правоохранителям позже пришлось обратиться за медицинской помощью, преступник все же был задержан и доставлен в отделение.

Впоследствии выяснилось, что нарушитель ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Теперь, помимо совершения кражи, он стал фигурантом дела о применении насилия в отношении представителей власти (ч.1 ст.318 УК РФ). Сейчас молодого человека заключили под стражу.

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