В Петербурге задержали мошенников, которые выманивали с пенсионеров деньги, давя на жалость

В Петербурге задержали мошенников, которые выманивали с пенсионеров деньги, давя на жалость
По адресам проживания подозреваемых изъято 8 мобильных телефонов, несколько сим-карт и системный блок. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и ЛЕнобласти

В Петербурге задержаны участники банды телефонных мошенников, которые звонили пенсионерам, представлялись их родственниками. Одна из жертв отдала им 100 тыс. рублей.

Задержанными оказались 35-летний уроженец Красноярского Края и 24-летний житель Ленобласти. По данным следствия, злоумышленники звонили пожилым людям под видом родственников и просили денег, рассказывая слезливые истории

Устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти
Устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти, одной из жертв мошенников стала 80-летняя жительница Сестрорецка, которая передала им 100 тыс. рублей и 2 тыс. евро. Женщине рассказали о том, что якобы ее сын нуждается в дорогостоящей операции.

По данному факту возбудили уголовное дело. В ходе обысков правоохранители изъяли 8 мобильных телефонов, несколько сим-карт и системный блок.

В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что телефонные мошенники стали повторно атаковать банковских клиентов.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание телефонные мошенники


 

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