Телефонные мошенники стали повторно атаковать банковских клиентов

Мошенники стали повторно звонить клиентам банков, представляясь сотрудниками службы безопасности, а также ссылаясь на предыдущую попытку выманивания денег.

Такая схема является наиболее сложной. Во время второго звонка мошенник говорит, что у жертвы взломан личный кабинет мобильного оператора, в результате чего приходят сообщения от банка о попытках переводов средств.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на «Инфосистемы Джет», для решения проблемы россиян просят назвать код снятия переадресации SMS от оператора. Так злоумышленники пытаются сбросить пароль от личного кабинета.

Мошенники звонят людям, которые однажды пошли с ними на контакт, но не попались на уловку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об еще одной схеме мошенников кражи денег с карт.