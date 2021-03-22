Весна близко: главный синоптик Петербурга рассказал о потеплении и температурных аномалиях в марте

Зима в Петербурге не спешит отступать. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, впрочем, считает: ничего аномального в холодном марте нет. Погреться же на весеннем солнце горожане уже смогут на этой неделе.

Как рассказал главный синоптик Петербурга Gazeta.SPb, положительная температура днем в городе установится уже на этой неделе, хотя погоду еще будет портить мокрый снег с дождем.

«Более теплый период начинается уже с завтрашнего дня, но предстоящая ночь еще холодная», — отметил Александр Колесов.

По его словам, считать чем-то аномальным затянувшуюся зиму не стоит. Более странным были бы +15 в Петербурге в марте.

«Средняя температура обычно переходит через ноль градусов только к 29 марта. Сейчас у нас средняя температура -3, отклонения от нормы практически нет. Наступает теплый период, так что март этого года, вероятно, даже превысит норму, хотя может и казаться, что холодно», — пояснил синоптик.

Уточним, что, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», уже во вторник, 23 марта, днем температура может достигнуть +2, а в среду, 24 марта — +7 градусов.

Как писала ранее Gazeta.SPb, напоследок дорожники, судя по всему, решили щедро посолить город. На тротуарах в центре Петербурга можно наткнуться на куски соли и заметить, что фонари и ограждения покрыты белым налетом.

В комитете по благоустройству в понедельник, 22 марта, поспешили отметить, что дороги продолжают посыпать песко-соляной смесью для безопасного движения пешеходов предотвращение гололедицы.

К слову, петербуржцам, такой способ уборки не по вкусу. Из года в год горожане жалуются на то, что от соли портится обувь, она выжигает лапы домашним животным, а песок превращается в пыль.