Петербург решили щедро посолить в последние дни зимы

Петербург решили щедро посолить в последние дни зимы
Реагенты на дорогах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Как бы зима ни пыталась задержаться в Петербурге, весна берет свое. В городе – последние холодные деньки. Судя по всему, коммунальщики за эти дни решили израсходовать запасы реагентов – соль кусками лежит на тротуарах, покрывает ограждения, столбы и, конечно же, продолжает прожигать лапы животным и портить обувь.

Реагенты на дорогах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Петербуржцы всю зиму жаловались на то, что город обильно посыпают реагентами. В результате белый снег превращался в грязную кашу, а по тротуарам начинали течь соленые реки.

Реагенты на дорогах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Несмотря на то, что зима отступает, меньше реагентов, по всей видимости, дорожники использовать не намерены. Фотокорреспондент Gazeta.SPb прошелся по городским улицам и нашел целые куски соли на чистых тротуарах. Белым налетам в Северной столице покрыты ограждения, столбы и фонари.

Реагенты на дорогах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Напомним, что к использованию реагентов Петербург вернулся после того, как в 2019-м году на город обрушились серьезные снегопады. Впрочем, даже тогда желающих вернуться к соли и песку среди петербуржцев оказалось немного.

Реагенты на дорогах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Реагенты на дорогах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Специалисты неоднократно отмечали, что при использовании реагентов повышается риск для здоровья аллергиков. Экологи обвиняют реагенты в повышении уровня заболеваемости астмой и онкологией. От соли страдают домашние животные, автомобили и обувь.

Реагенты на дорогах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
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