Из Петербурга вывезли почти 1,4 млн кубометров снега

За третью весеннюю неделю в Петербурге выпало свыше 12 см снега, с дорог за зиму вывезено почти 1,4 млн кубометров.

Всего за зиму выпало более 183 см. С начала холодного сезона с городских дорог собрали и вывезли на пункты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» почти 1,4 млн кубометров снега, сообщили в Смольном.

В среднем в течение прошлой недели круглосуточно город убирали около 780 единиц техники. В садах, скверах и парках работало ежедневно еще порядка 75 единиц спецтехники.

По прогнозам синоптиков, в начале рабочей недели в Петербург придет снег и мокрый снег. Осадки будут сопровождаться сильным ветром, порывы которого в ночное время достигнут 15 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.