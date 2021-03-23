Как в Хибинах под лавиной снега искали 13-летнюю петербурженку, дважды объявленную погибшей

В Мурманской области при сходе лавины погибла 13-летняя петербурженка. Девочка вышла в Хибины в составе туристической группы. Ребенка объявили погибшим еще накануне. Ночью появилась надежда — она подавала признаки жизни. После того, как за девочкой отправили вертолет, медики констатировали ее смерть.

Сообщение о ЧП поступило в ГУ МЧС по Мурманской области в понедельник, 22 марта, вечером. Зарегистрированная туристическая группа из Петербурга рассказала о сходе снежной массы в районе поселка Имандра (гора Маннепахк).

Поскольку группа зарегистрировалась, спасатели знали, что в ее составе находились 16 человек, 13 из которых – дети в возрасте от 10 до 15 лет. Выяснилось, что в горы отправилась группа туристического клуба «Скиф» из Приморского района Петербурга.

Турклуб участвовал во всероссийской зимней «Туриаде-2021, в которой было заявлено более 90 команд.

Новости в СМИ о том, что группу туристов завалило снегом, стали появляться после 19:00. Тогда в региональном СУ СК сообщили, что под снежными завалами находится один ребенок.

На место происшествия отправили спасательные подразделения, среди них были и кинологи. До места они, к слову, добрались только ночью.

В тот же вечер Следственный комитет объявил: 13-летняя петербурженка, попавшая под лавину, погибла. Утверждалось, что ее попытались реанимировать на месте, но не смогли. По статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека» возбудили уголовное дело.

О смерти девочки сообщил и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Под снегом оказались трое подростков. Двоих откопали быстро, 13-летнюю девочку искали дольше, к сожалению, она погибла. Сейчас главное — вывезти остальных детей. К ним пробиваются спасатели. Связь с группой установлена», — написал он.

Еще в день происшествия региональное управление МЧС России сообщало о том, что с родителями ребенка работают психологи. Правда, мать юной петербурженки сообщила СМИ о том, что о сходе лавины и «одном погибшем ребенке» она узнала из новостей.

О том, что девочка выжила, стало известно только ночью 23 марта. Отмечалось, что она в тяжелом состоянии, и ее эвакуируют вертолетом.

Помочь ребенку, судя по всему, не успели. Утром во вторник медики констатировали ее смерть.

Судя по странице в социальной сети «ВКонтакте», девочка была увлечена туризмом. Поездки она ждала с нетерпением и даже опубликовала фотографию с надписью «Хочу в Хибины!».

Известно, что в настоящее время на месте идет эвакуация детей снегоходами до точки сбора. На автобусе их привезут в Мончегорск. Для них уже подготовили места размещения, питание, мобилизованы медики.

Проблема в том, что лагерь детей оказался в труднодоступном месте, и спасателям пришлось прорываться к ним всю ночь.

По словам Андрея Чибиса, вертолет туда отправили, как только позволила погода. В это же время до места добрались медики. Они и констатировали смерть ребенка.

Известно, что папа погибшей девочки вылетает из Петербурга в Мурманск.