Десятки детей досрочно вернутся в Петербург из Хибин после схода лавины

Девочка из Петербурга погибла при сходе лавины. Фото: Pixabay

Девочка из Петербурга погибла при сходе лавины. Фото: Pixabay

Туристический подростковый клуб «Скиф» возвращает домой восемь групп, которые находятся на маршрутах в Хибинах.

Как сообщили в администрации Приморского района города, было принято решение досрочно прекратить туристические маршруты и отозвать группы. Подростки вместе с инструкторами вернутся в опорные точки, после чего их доставят обратно в Петербург.

Напомним, 22 марта в Мурманской области неподалеку от станции Имандра туристы попали под сход лавины. Под снегом оказались несколько инструкторов и дети из туристического клуба.

Сход «снежного козырька» оказался смертельным для одной девочки 2008 года рождения. Инструкторы нашли ребенка еще живым и оказывали ей первую помощь до прибытия экстренных служб. Медикам оставалось только констатировать смерть подростка.

Отмечается, что поход был официально согласован и зарегистрирован в МЧС по месту совершения похода, проводился инструктаж по технике безопасности. Обстоятельства гибели ребенка проверят следственные органы и прокуратура.

Всем детям и взрослым, находившимся в Хибинах, окажут психологическую помощь. Также петербургские власти помогут семье погибшей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Мурманской области Чибис рассказал действиях служб после трагедии в Хибинах.