Губернатор Мурманской области Чибис рассказал действиях служб после трагедии в Хибинах

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о предпринимаемых действиях служб после трагедии в Хибинах. Об этом он сообщил у себя на странице в социальной сети.

Губернатор объяснил, как проходит эвакуация с места происшествия.

«Сейчас идёт эвакуация детей снегоходами до точки сбора. На автобусе их привезут в Мончегорск. Для них подготовлены места размещения, питание, мобилизованы медики», — заявил Чибис.

Также чиновник добавил, что лагерь находится в труднодоступном месте, и спасатели прорывались к детям всю ночь.

Затем губернатор объяснил, почему вертолет для девочки, которая попала под лавину, вылетел позже.

«Как только позволили погодные условия, из Мурманска вылетел вертолёт для эвакуации девочки, она находилась в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, медики, успевшие добраться до лагеря в это же время, зафиксировали смерть. Вертолёт вернулся на базу. Соболезную родным и близким погибшей».

Чибис поделился, что сейчас с родителями работают психологи МЧС.

А из Санкт-Петербурга в Мурманск вылетает папа погибшей девочки.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, 6 марта, в городе Елизово Камчатского края сошла лавина. В результате чрезвычайного происшествия двое человек пострадали, один погиб.