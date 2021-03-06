На Камчатке сошла лавина, один человек погиб

На Камчатке сошла лавина, один человек погиб
Спасательные работы завершены. Фото: pixabay

В субботу, 6 марта, в городе Елизово Камчатского края сошла лавина. В результате чрезвычайного происшествия двое человек пострадали, один погиб.

По информации пресс-службы регионального Следственного управления Следственного комитета России, под завалами оказались 40-летний мужчина, женщина и ребенок 10-12 лет. Лавина сошла со склона возле школы. К сожалению, мужчина скончался на месте происшествия.

Женщину и ребенка удалось вытащить. На данный момент спасательные работы завершены, на месте схода лавины работают сотрудники правоохранительных органов. Следователи уже инициировали проверку по факту гибели человека, обстоятельства устанавливаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Польше съехал в кювет междугородний автобус, ехавший из Познани в Херсон. Пострадали 35 человек, пятеро погибли.

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