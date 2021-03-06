В Польше произошло смертельное ДТП с автобусом, следующим в Херсон

В субботу, 6 марта, на магистрали А4 в Польше произошло трагическое ДТП с рейсовым автобусом, следующим из Познани в Херсон. Пять человек погибли, 35 пострадали.

В автобусе находились 55 пассажиров и два водителя. По предварительной информации, один из них не справился с управлением или заснул за рулем, из-за чего транспорт съехал с проезжей части, врезался в ограждения и рухнул в кювет. В результате аварии погибли пять человек, 26 были госпитализированы с травмами, еще девять выписаны в удовлетворительном состоянии.

Ликвидировали последствия инцидента тридцать бригад пожарных, 19 спасательных отрядов скрой помощи, вертолет Польской медавиации и спасательная группа Польского Красного Креста. Трасса А4 на этот период была перекрыта. Также известно, что все погибшие были гражданами Украины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе «Сортавала» в Ленобласти столкнулись 16 легковых машин.